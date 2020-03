„V současné době je JIP uzavřena, byla provedena dezinfekce. Jsou zavedena přísná režimová opatření. Samozřejmostí je zvýšený hygienický režim celého oddělení (opakovaná dezinfekce všech ploch), také je zakázán vstup ostatnímu obslužnému personálu,“ zdůraznila mluvčí.

Podle ní však přísná hygienická opatření nejen na tomto oddělení platí i za normálního provozu. „Personál standardně používá ochranné pomůcky, riziko přenosu na pacienta i mezi zaměstnanci je minimální,“ řekla mluvčí.

Jen jeden pacient

Pouze jeden pacient hospitalizovaný na interní JIP přišel s druhou pozitivně testovanou osobou do kontaktu, byl přeložen na chirurgickou JIP do samostatného, odděleného boxu, aby mohla projít interní JIP opakovaně dezinfekcí. Nejpozději v sobotu dopoledne bude připravena přijímat pacienty v normálním režimu. Na interní JIP slouží dvě směny, které nepřijdou do vzájemného kontaktu.

Testy už dřív potvrdily, že má nákazu Covid-19 jedna ze sester interny. Krajská hygiena pak určila pořadí testů zaměstnanců a také pacientů. V domácí karanténě je sedm lidí z personálu.