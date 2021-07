Nehoda na D1 u Velké Bíteše. Muž zemřel, další dva lidé jsou v nemocnici

Na dálnici D1 narazila dodávka do stojícího auta. Osmadvacetiletý muž zranění na místě podlehl. Ženu transportoval vrtulník do nemocnice, druhého muže pžřevezla do nemocničního zařízení sanitka.

Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Michal Fanta

K nehodě došlo okolo půl třetí ráno v úseku kilometru 162,5 poblíž Velké Bíteše. „Došlo tam ke střetu dvou vozidel, a to jedné dodávky a jednoho osobního vozidla. Dle zjištěných informací dodávkové vozidlo, které jelo ve směru na Prahu, narazilo do stojícího osobního vozidla na dálnici,“ informovala policejní mluvčí Stanislava Rázlová. Tisíce barev, vůní i chutí. Zahrada Petra Broži potěší všechny smysly Přečíst článek › U stojícího auta se pohybovali lidé. „Osmadvacetiletý muž utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Další z osob byla žena, která byla s těžkým zraněným transportována leteckou záchrannou službou do nemocnice. A další muž byl se zraněním převezen do nemocničního zařízení,“ popsala Stanislava Rázlová.