Namísto slibovaného deště či sněžení se ve vyšších polohách na Žďársku přihnaly kroupy. Drobné ledové kuličky pokryly silnice i chodníky a bušily do střech aut a domů.

Namísto sněhových vloček kroupy. 14. března probudil obyvatele vyšších poloh na Žďársku poněkud netypický zvuk. Bušení krup do střech. | Foto: Deník/Helena Zelená Křížová

Podle odborníků to není v tuto dobu nezvyklý jev. „Stává se to v toto roční období. Týká se to vyšších poloh, v nížinách pršelo. Já jsem v Novém Městě kroupy nezaznamenal, tady se přehnal jen déšť,“ nechal se slyšet novoměstský meteorolog Oldřich Pojezný.