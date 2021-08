Naočkovali dvě třetiny lidí z Vysočiny: v Pelhřimově centrum bude do 20. srpna

Nechali to na lidech a ono to vyšlo. Tak by se dala shrnout strategie očkování proti covidu v Kraji Vysočina. Fakt, že mají jednu nebo dvě dávky vakcíny za sebou zhruba dvě třetiny obyvatel kraje, Vysočinu řadí mezi republikovou špičku.

Očkování v jihlavském Vědeckotechnickém parku. | Foto: Deník/Martin Singr

Konkrétní očkovací cíl kraj neměl. „V ideálním případě bych považoval za úspěch, kdybychom Vysočinu proočkovali do roka. To by byl ideální stav, ale protože je zde hodně proměnných, povést se to nemusí,“ řekl vysočinský hejtman Vítězslav Schrek začátkem ledna, tedy ještě před zahájením očkování. Toto přání se mu víceméně splnilo. „Proočkovanost je v tuto chvíli větší než pětašedesát procent, což je pro nás velmi příjemnou skutečností,“ liboval si ve čtvrtek Schrek. Návštěvníci jihlavské zoo lámou rekordy, parkovat ale musí někde jinde Přečíst článek › Jak hejtman dále sdělil, nadále hledají cesty, jak počet očkovaných ještě navýšit. Vše se přitom daří bez nějaké větší kampaně, která by se na lidi valila ze všech stran. „Neměli jsme zásadní potřebu najímat si na komunikaci agenturu nebo externí spolupracovníky,“ komentoval hejtman. Přistoupili tak k „nenásilné“ formě informování. „Upřednostnili jsme vysvětlovací kampaň, hodně srozumitelnou a postavenou na faktech. Informace o očkování pravidelně sdílíme v krajských novinách, které lidem chodí zdarma do schránek, a zřídili jsme speciální portál, kam píšeme veškeré aktuality,“ přiblížil Schrek. Nemocnice a praktici V současné chvíli se očkuje v šesti krajských a šesti soukromých očkovacích centrech a také v ordinacích praktických lékařů. Tato praxe se ale už za pár dní stane minulostí. Očkovat se nově bude jen v krajských nemocnicích, případně v ordinacích praktiků. Vznik a fungování očkovacího centra pochválila například Andrea Petráková z Pelhřimova. „Byla jsem maximálně spokojená. Personál byl moc příjemný, ochotný a pěkně to odsýpalo. Navíc všechno bylo perfektně označená, takže jsem věděla, kam jít, a zbytečně jsem nebloudila,“ ocenila. Urologickým pacientům pomůže v Jihlavě nová ambulance Přečíst článek › Právě v tom pelhřimovském píchnou poslední injekci poměrně symbolicky – 19. srpna v 19 hodin. „V následujících dnech dojde k demontáži veškerého zařízení,“ nastínila mluvčí pelhřimovské nemocnice Alexandra Knapová. „Prozatím jsme v něm aplikovali šedesát a půl tisíce očkovacích dávek. V průměru jsme tak v jeden očkovací den naočkovali 680 lidí,“ dodala ve čtvrtek dopoledne. Předpoklad fungování očkovacích center na Vysočině: - Jihlava, Hruškové Dvory provozované Nemocnicí Jihlava – provoz se předpokládá v případě zájmu o očkování až do konce letošního roku. - Nemocnice Havlíčkův Brod, očkovací centrum umístěné v areále nemocnice – počítá se s provozem očkovacího centra ve stávajících prostorách bez časového omezení. - Žďár nad Sázavou, Bouchalky provozované Nemocnicí Nové Město na Moravě – pracoviště ukončí svou činnost 31. 8. 2021. - Nemocnice Nové Město na Moravě zachová kapacitu očkovací ambulance v areále nemocnice bez časového omezení. Bude sem převedeno očkování ze Žďáru nad Sázavou. - Pelhřimov, KD Máj provozované Nemocnicí Pelhřimov ukončí svou činnost 20. 8. 2021. Očkování se přesune do vybraných prostor v areále Nemocnice Pelhřimov. - Třebíč, KD Fórum provozované Nemocnicí Třebíč ukončí svou činnost 31. 8. 2021. Očkovat bude určená ambulance v areálu Nemocnice Třebíč. - Očkovací místo Přibyslav – provoz po doočkování druhých dávek ukončen. V případě další potřeby a zajištění nových vhodných prostor je připraveno později znovu obnovit činnost. - Očkovací místo Chotěboř – předpoklad ukončení provozu ve stávajících prostorách do konce prázdnin. Pokud bude ze strany veřejnosti o očkování dále zájem, budou muset být hledány náhradní prostory. - Očkovací místo Telč – plánuje provoz zachovat. - Očkovací místo Třešť – plánuje provoz zachovat s volnem na přelomu července a srpna. - Očkovací místo Velké Meziříčí – provoz ukončen. - Očkovací místo Nemocnice Počátky – plánuje provoz zachovat.

