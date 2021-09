Tento choroš lze často opětovně nalézt na místě, ze kterého jej houbaři už jednou sebrali. „Je to dřevokazná houba, která roste většinou na pařezech listnatých stromů. Často vyroste znovu na stejném místě,“ potvrdil novoměstský mykolog.

Vzhledem k tomu, že se doma dočetli o ozdravných účincích lesklokorky na lidský organismus, jsou rozhodnutí ji vyzkoušet. „S největší pravděpodobností ji usušíme, rozemeleme na prášek a budeme přidávat do jídla,“ usmála se houbařka.

Přestože houbařka nevěděla, o co jde, dokázala si poradit. Pomohla jí aplikace v mobilním telefonu. „Mám staženou aplikaci, díky které lze houby snadno rozpoznat. Člověk si je jednoduše nafotí a v aplikaci už se ukáže, o jaký druh houby jde,“ vysvětluje Nela Rundštuková.

„Byli jsme na houbách v Medlovském údolí a tam jsem narazila na zajímavý choroš. Vypadal jako by byl nalakovaný,“ začala s popisem svého nálezu v lesích poblíž Nového Města na Moravě Nela Rundštuková z Rokytna.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.