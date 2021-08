Cimrmanovo kamenné letadlo bylo nalezeno při kopání místní kanalizace. „Kámen nápadně připomínal zadní část letadla. Už tehdy nás napadl Jára Cimrman, náš největší badatel a vynálezce. Takže nám bylo hned jasné, co se v Jámách stalo,“ vysvětlil Jiří Šikl.

Událost, kterou připomíná cedule u kamenného letadla, se stala v roce 2016. „Na tomto místě v pátek 15. července havaroval na prvním kamenném letadle český badatel, spisovatel, obrozenec a vynálezce Jára Cimrman. Podle očitých svědků odešel nezraněn přes kopec Vejdoch neznámo kam, protože jmenovaný český génius nikdy nezahyne,“ napsali na ceduli.

Podle cimrmanologů, kterých je na Vysočině hodně, se Cimrman vydal severovýchodním směrem. Jeho další cesta vedla do Zubří. „Nedaleko Zubří zanechal Jára Cimrman svou stopu, viděl jsem ji na vlastní oči,“ nechal se slyšet se Lukáš Sláma z Nového Města na Moravě.

„Stopa Járy Cimrmana se nachází nedaleko Zuberského rybníka,“ potvrdil jeho slova starosta Zubří Jiří Havlíček.

Stejně tak i další kroky českého génia na Žďársku jsou podrobně zmapovány. „Já mám Cimrmana moc rád, a tak nevynechám jedinou příležitost k tomu, abychom sledoval, kde tady všude tady byl. Ze Zubří se vydal na severozápad. Jeho přítomnost ve Skleném je jasně potvrzena. Roste tam totiž kaštan Járy Cimrmana. I když časově to moc nesedí, ale byl to přece Jára Cimrman, a ten určitě dokázal i cestovat v čase,“ pokračoval Lukáš Sláma.

Jírovec nesoucí jméno českého velikána se dostal do širšího povědomí veřejnosti v roce 2016, kdy se zařadil mezi finalisty ankety Strom roku. I když se nestal vítězem, našel si spoustu nových příznivců.

Jméno Járy Cimrmana nese mohutný strom ze Skleného právem. Dřevina totiž vyrostla z kaštanu, který kdysi vypadl českému vynálezci, dramatikovi, učiteli, cestovateli, filozofu, kriminalistovi a sportovci z kapsy.

„Jsme hrdí na to, že se do historie naší obce zapsala příhoda neznámého pocestného, který se místních obyvatel ptal na cestu do Jihlavy. V okamžiku, kdy zjistil, že jde správně, vytáhl z kapsy kapesník, aby osušil slzy dojetí. V té chvíli mu z kapsy vypadl kaštan, z něhož později vyrostl nádherný strom. Teprve po mnoha letech se místní dozvěděli, že onen neznámý byl Jára Cimrman,“ popsala příběh jírovce členka Sklenského sousedského spolku, který strom do ankety přihlásil, Libuše Moravcová.

„Zda Jára Cimrman došel či nedošel do Jihlavy, to bude předmětem mého dalšího bádání,“ uzavřel Lukáš Sláma.