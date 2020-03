Už dvanáct lidí s trvalým pobytem na Vysočině k dnešnímu ránu ví, že se nakazili novým koronavirem.

Koronavirus, ilustrační foto

„Tři nové případy odhalily testy po odběrech, které se dělaly na infekčním oddělení havlíčkobrodské nemocnice. Jsou to dvě ženy a jeden muž. Zřejmě to nesouvisí s Kynicemi, ale to se v průběhu dne ještě ukáže,“ uvedl jihlavský hygienik Jiří Kos.