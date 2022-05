„Náš orchestr dělá benefiční večery na téma Sen. Letos to bude už šestý ročník, rozhledny jsme do toho však zapojili poprvé,“ uvedla spoluzakladatelka orchestru Petra Soukupová.

Třebíčská Střelnice v Libušině údolí ožije. Lidé tu opět budou tančit

Lidé tak mohou až do 15. srpna na Pekelný kopec nosit psaníčka, která na ochozu rozhledny hodí do schránky. Je potřeba připojit i kontaktní údaje, aby se organizátoři mohli s pisateli později spojit. Možná, že to budou právě oni, jejichž sny vyhrají.

Sny vhodné pro splnění budou vybírat nejen lidé z Police Symphony Orchestra a spolupořádající organizace Mycomedica, ale také známá moderátorka Lucie Výborná. A proč si organizátoři vybrali zrovna Pekelný kopec? „Zkrátka jsme potřebovali rozhlednu, která je přístupná čtyřiadvacet hodin denně, aby tam lidé mohli svá přání nosit neustále,“ pousmála se Petra Soukupová.

I to je možná důvod, proč už nyní je schránka na Pekelném kopci slušně zaplněná – a to i navzdory tomu, že projekt běží teprve několik dní. Lidé zřejmě mají snů opravdu hodně.