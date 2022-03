Skoro den a půl čekala mladičká Ukrajinka Rema Lukyn se svým čtyřletým synem, než dostala povolení přejít ukrajinsko-slovenskou hranici. „Jak to začalo, sbalili jsme to nejnutnější a jeli. Do Přibyslavi jsme se dostali přes známé a přátele. Teď je tam na hranicích peklo. Lidí spousta, tlačí se jeden přes druhého, aby se dostali pryč ze země. Slyšela jsem, že tam nějakému člověku zlomili v tlačenici nohu,“ říká unaveně.

Rema pochází ze zakarpatské oblasti z vesnice Iršava. Na Vysočině je sotva den. Doma zůstala její sestra a bratr, který už narukoval. Rozhodl se tak sám, nečekal, až ho povolají. „Bojím se o něj. Doufám, že to přežije ve zdraví,“ věří.

S rodinou, která zůstala doma, je neustále v kontaktu přes mobil. Nikdo nečekal, že se situace až takto vyhrotí. „Byl to pro nás šok. Nemysleli jsme si, že to bude až taková hrůza,“ přiznává dvaadvacetiletá tmavovláska. To, že ji na Vysočině přijali, velmi oceňuje, zůstat tady však nechce. Jakmile se vše uklidní, vrátí se domů.

Mezi obyvateli Zakarpatí a Rusy podle Remy před tím žádné konflikty nebyly. „Rusové tam u nás vlastně ani nežijí,“ říká. Od té doby, co přijela na Vysočinu, je pořád unavená z dlouhé cesty. Stejně jako synek Roman. „Pořád spí. Tu cestu snášel moc špatně. Několikrát mi omdlel,“ říká se slzami v očích.

To Hanna Chyna žije v Přibyslavi už delší dobu, ale doma na Zakarpatí jí zůstala část rodiny. „Manžel nesmí opustit Ukrajinu. Maminka je vážně nemocná. Na Ukrajině je i můj syn s dětmi,“ říká. Její rodina odjet nechce a ani nemůže. „Bojíme se, že když opustíme náš dům, někdo ho vyrabuje. Takové případy se už staly. Ano, najdou se lidé, kteří se něčeho takového neštítí. My jsme ten náš dům stavěli třicet let,“ vysvětluje sympatická paní perfektní češtinou.

V Přibyslavi bude paní Hanna pomáhat uprchlíkům z Ukrajiny jako tlumočnice při vyřizování dokladů a povolení k pobytu. Jak dodává, na Zakarpatí byl klid, ale je otázka, jak dlouho to tak ještě zůstane. „Muži se snaží ruské vojáky zadržet, co to dá. Navíc je smutné, že u nás doma zůstávají jen samé ženy. Co s nimi bude, když muži jdou do války,“ ptá se.

Mladičká Rema se synkem dostali azyl v penzionu U Kubínů, který vedou manželé Vlčkovi. „Rozhodli jsme se pomáhat. Jsme přece lidé,“ zdůrazňuje Milan Vlček.

V okamžiku, kdy začala válka na Ukrajině, oslovila rodina Vlčkových šéfa ukrajinských dělníků, kteří jsou v penzionu ubytovaní a nabídli, že si sem dělníci mohou přivézt svoje rodiny. „Na hranicích čeká asi pětadvacet ženských s dětmi. Ubytujeme je u nás, jak to nejdéle půjde. Dohodli jsme se s městem, jak budeme pro uprchlíky zajišťovat jídlo. Máme malou kuchyni a nemáme dost personálu,“ podotýká. Zatím jsou v jeho penzionu dvě ženy s dítětem.