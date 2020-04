První nakažený na Vysočině je vyléčený. Kvůli onemocnění Covid-19 zhubl osm kilogramů. Jeho testy jsou nyní negativní. A zdravá je i jeho přítelkyně, u níž byla nemoc také potvrzena.

Miloš Sedláček a jeho přítelkyně Jana už jsou vyléčení. | Foto: archiv Miloše Sedláčka

Miloš Sedláček se do žďárských Vysočan vrátil ze své pracovní cesty do Itálie. Už když z Itálie odjížděl, nebylo mu dobře. „Dostal jsem teplotu a bolely mě klouby. Prostě klasické příznaky chřipky. Horečky trvaly tři dny, strašně jsem se potil. Ale pořád jsem si nepřipouštěl nějaké napadení koronavirem. Opravdu to vypadalo na obyčejnou chřipku,“ vysvětluje Miloš Sedláček.