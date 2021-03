Většina lidí, kteří u nás nakupují, už jinou mouku nechce. To mě na té práci baví nejvíc, svěřuje se mládek rodinného mlýnu v Oudoleni Jiří Kryštofek. Toho si teď všimli i porotci soutěže Český Goodwill, ve které skončili třetí.

Mlýn Oudoleň, který patří rodině Kryštofkových. | Foto: Deník / Jana Kudrhaltová

„Je to naše první ocenění. Znamená pro nás to, že si někdo váží naší práce. Nominoval nás totiž někdo ze zákazníků, kdo má rád naši mouku a mlýn, a to je na tom to nejdůležitější,“ podotýká mladý mlynář.