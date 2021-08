Jak policisté ve čtvrtek informovali, dealera zadrželi koncem července. „Je obviněný z toho, že si na různých místech v republice opatřoval pervitin a marihuanu a dále je na Žďársku prodával nebo poskytoval jako odměnu za další distribuci,“ uvedla policejní mluvčí Stanislava Rázlová s tím, že v době zadržení měl u sebe třicet gramů pervitinu.

Jak se později ukázalo, nebylo to poprvé, co rozjel drogový byznys. „V této souvislosti už byl v minulosti i soudně trestán. Naposledy v první polovině roku 2019 a od soudu odešel s podmíněným trestem, trvajícím do roku 2022,“ komentovala Rázlová.

Teď to vypadá, že jen s podmínkou neodejde. „Hrozí mu až desetiletý trest odnětí svobody,“ uvedl Radek Uhlíř, vedoucí oddělení obecné kriminality. Na rozsudek dealer čeká ve vazební věznici.