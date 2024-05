/FOTO, VIDEO/ Hokejová horečka ovládla v neděli celou Vysočinu. Fanoušci se shromažďovali, aby hnali české reprezentanty k vítězství ve finálovém zápase proti Švýcarsku. Napínavé utkání, ze kterého vítězní čeští hokejisté vzešli jako noví mistři světa, sledovali lidé na náměstích, ale i třeba v restauracích a hospodách.

Finále hokejového Mistrovství světa lidé sledovali i v hospodách, sokolovnách, kulturních domech nebo kinech napříč Vysočinou. | Video: Deník/Martin Singr

Například v telčské Restauraci Na Žabinci bývá v neděli obvykle zavřeno. Tentokrát tomu však bylo jinak, zaplnili ji fanoušci. Podobné to bylo i v dalších restauracích napříč krajem.

Na hokej zvali třeba v jihlavském Eskáčku, v Restauraci Svět Třešť nebo v Pivovaru Trojan Telč. Fandilo se i v sokolovnách, kulturních domech nebo kinech. Kdo by snad nevyrazil fandit hromadně, ten sledoval hokej v televizi.

Tam to ale nebylo úplně ono, pocit sounáležitosti s dalšími fanoušky podle dotázanách nic nehradí. „Je to výborný, úžasná atmosféra, spousta lidí, skvělý. Je to finále a stojí to za to,“ hodnotil ještě před koncem utkání finálový zápas třena Jakub Fischer z Luk nad Jihlavou.