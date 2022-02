Maso ho nebere. Podívejte se, jak si medvěd v jihlavské zoo pochutnával na ovoci

/FOTO, VIDEO/ Je to zhruba pětadvacet let, co medvědi malajští několikrát utekli z jihlavské zoologické zahrady. „To byla jiná doba, devadesátky, to bylo možné ledacos. Dnes to možné není,“ ujišťuje mluvčí Martin Maláč během úterního komentovaného krmení. Návštěvníci se během necelé čtvrthodiny dozví celou řadu zajímavostí.

Komentované krmení medvěda malajského v jihlavské zoo. | Video: Deník/Martin Singr

Vždy se přitom hovoří o zvířeti, kterého se zrovna krmení týká. „Říkáme, že jsme rozlohou malá zoologická, takže tu máme i menší zvířata. Máme tu nejmenší poddruh tygra a máme tu i nejmenšího medvěda na světě,“ říká Martin Maláč na adresu medvěda malajského, který váží zhruba stejně jako dospělý člověk. Při těch slovech hází do výběhu ovoce – banány, hroznové víno, jablka nebo i půlku melounu. Není zvláštní, že medvěd coby šelma nedostane maso? „Jediný medvěd, který je masožravý, je lední medvěd. Kdyby měl šanci si natrhat borůvky nebo jahody, on by si je dal, ale za polárním kruhem na ledu a sněhu si uloví spíše tuleně nebo mořského ptáka,“ popisuje Maláč. Opačný extrém pak je panda velká, která je vegetarián a krmí se jen bambusem. Devadesátky v Jihlavě: první supermarket v republice i poslední titul Dukly Odpoledne je pak v plánu krmení krokodýlice, zoologická zahrada ale nakonec sáhne po náhradní variantě, což jsou tapíři. „Pavilon byl donedávna uzavřený a raději necháme krokodýlí samici trošku klidu,“ vysvětluje Maláč. Prase s chobotem I tak je ale o čem povídat. „Tapíři vypadají na první pohled jako prase s chobotem, ale nic není vzdálenější pravdě, protože tapíři a prasata rozhodně nejsou blízce příbuzní,“ vykládá mluvčí zoologické zahrady přítomným návštěvníkům a pokračuje: „Pokud byste chtěli vidět příbuzného tapíra, byli by to u nás v zoologické zebry nebo v jiných zoologických nosorožci. Tapíři patří mezi lichokopytníky.“ Tato zvířata byla na našem území už před čtyřiceti miliony let, i proto se tapíři označují jako živoucí fosílie. Mohou budit dojem, že jsou nemotorní, ale není tomu tak. „Tapír kdyby se rozeběhl, nestačili byste mu ani na kole. Mohl by platit i pokutu, dokáže běžet rychlostí až šedesát kilometrů v hodině. Jsou to i výborní plavci,“ vypráví na adresu specifických zvířat Martin Maláč a poté, co vyprázdní misku s dobrotami ještě pár minut zůstává ve výběhu a seznamuje s tapíry veřejnost. Kultura za miliony. Galerie a muzea na Vysočině obohatí díla mistrů Lidi zkrátka hezké počasí láká do zoologické zahrady a speciální komentovaná krmení táhnou. „Snažili jsme se vybrat jiná zvířata, která nejsou tak často,“ potvrzuje Maláč pocit, že se zoologická zahrada snaží jít vysoké oblíbenosti trochu naproti. Ve středu se mohou lidé těšit na krmení tuleňů a prasat visajanských, ve čtvrtek budou na programu tapíři a tygři. V pátek pak týden uzavřou lamy a vydry. Lidé si navíc mohou procházku zpestřit plněním netradičních úkolů. Aktivita nese název Rodinka v zoo II, je zdarma v rámci vstupného a stačí si na pokladně říct o návod a nezbytné pomůcky. „Je to už druhá verze a zájem je velký. Jsme rádi, když vše funguje, jak má, lidé mají možnost si prožít zoo trochu jinak, je to rodinná hra pro dospělé i děti,“ uzavírá mluvčí a zve veřejnost k návštěvě.