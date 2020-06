Malování kamínků je oblíbenou zábavou pro malé i velké. V době koronavirové pandemie se malované kamínky staly fenoménem, jehož sláva nezaniká ani se zrušením nouzového stavu. „Kamínkování nás baví. Začala jsem malovat kamínky s dětmi, když se doma nudily. Byla jsem překvapená, jak jim to šlo,“ usmála se Jana Kratochvílová ze Žďáru nad Sázavou.

Zábava pro malé i velké. Malování kamínků. | Foto: Deník / Helena Zelená Křížová

Kamínková hra, do níž už se zapojily tisíce lidí, je jednoduchá. Malí i velcí malují na kamínky skromnější i složitější kresby. Prostě to, co je právě napadne, co se jim líbí nebo co vidí okolo sebe. Někteří sází pro změnu na písmenka a ozdobí kamínek jednoduchým nápisem. Pokud jsou členy některé z kamínkových facebookových skupin, pak na druhou stranu kamínku napíší její název a doplní jej poštovním směrovacím číslem. Kamínky pak nechávají položené na nejrůznějších místech. Tak, aby je mohl kdokoliv najít.