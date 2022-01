Málo sester na Vysočině: Práci bych neměnila, říká Marie Kafková z Brodu

/ROZHOVOR/ Odborný časopis sestra uspořádal kdysi anketu. Čtyřicet procent dotázaných sester odpovědělo, že kdyby se měly rozhodnout znovu, svoji profesi by si už nikdy nevybraly. Marie Kafková zdravotní sestra a bývalá vrchní sestra chirurgického oddělení z nemocnice v Havlíčkově Brodě by to nikdy neřekla. Zůstala celý život své profesi věrná. Dnes se už pomalu chystá do důchodu.

Marie Kafková chirurgické oddělení nemocnice v Havlíčkově Brodě. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Jak dlouho v nemocnici pracujete?

Už hodně dlouho. Pamatuji si to jako dneska. Nastoupila jsem do nemocnice v létě před sedmačtyřiceti lety. Nikdy vás nenapadlo, že byste si vybrala jinou práci? Nikdy jsem o tom ani neuvažovala. Ani náhodou. Málo zdravotníků na Vysočině: Nadávek jsem slyšela dost, říká sestra z Brodu Některé vaše kolegyně si ale stěžují, že práce sestry je náročná a stresující. A která není? Každá práce časem přináší stres. Dřív či později. Věřím, že stresující je i ta vaše. Já měla vždycky štěstí že jsem měla kolem sebe kolektiv báječných lidí se kterými jsem si rozuměla. A co pacienti? Chovali se k vám někdy hrubě? Naši pacienti jsou především lidé, kteří trpí nějakou nemocí. Mají obavy z toho, co je čeká, mají bolesti. A tak to musíte brát,