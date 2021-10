Stále také bedlivě sleduje dění doma i ve světě. „Mám rádio zapnuté od rána do večera. Když byla karanténa, tak jsem se bavila jen s rádiem. Teď už je to lepší,“ říká.

Vitální seniorka se zabývá nejrůznějšími aktivitami a mimo jiné píše i básničky. Žádnou volební prý ale ještě nenapsala. „To mě ještě nenapadlo. Ale pamatuji si několik volebních říkanek z dětských let. Třeba tuhle: kdo má chytrou hlavičku, volí číslo jedničku. Kdo má blbou lebku, volí číslo pětku. Nebo volte voly nebo krávy, jen nevolte klerikály,“ sype z rukávu.

Volit prý chodí poměrně pravidelně, i když párkrát přece jen vynechal. „Dříve jsem bydlel v Moravských Budějovicích, tam jsem měl stálé bydliště. Pak jsme se přestěhovali do Nového Města a já jsem si nestihl vyřídit voličský průkaz. Ale to byla výjimka,“ pronáší.

Lidé dříve narození se na volby zkrátka těší. Ať už jde o volby parlamentní, komunální nebo senátorské. „Za komunistů musel povinně, tak si to teď užívá,“ vysvětluje volební nadšení dalšího obyvatele novoměstské „dépéesky“ Jaroslava Jenerála jeho syn Pavel.

Volby si prostě nemohla nechat ujít. Už nějakou dobu to bylo v „pečovateláku“ oblíbené téma. „Holky se mě ptaly, koho budu volit, ale neřekla jsem to,“ usmívá se.

„Doteď jsme se nezastavili. Účast je obrovská,“ dodává na cestě do novoměstského Domu s pečovatelskou služnou, kam se svým kolegou nese volební urnu. To aby mohli odvolit i tamní obyvatelé. Ti už na ni netrpělivě čekají. „Já jsem sháněla volební průkaz už v září, jsem z Jám a teď pobývám tady. A chtěla jsem taky volit,“ hlásí pětaosmdesátiletá Anděla Jůdová.

/FOTO/ Jsem překvapená, jak velký zájem letos o volby lidé mají. Ještě se nám nikdy nestalo, že by na ně stáli v takové frontě, říká zapisovatelka jednoho z novoměstských volebních okrsků Marie Buřvalová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.