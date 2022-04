Škola je dominantou obce. Co do barevnosti i velikosti. V přízemí vítá návštěvníky obrovská barevná tapeta s fotografií Lučice. A všude jsou barvy. Barvami hýří ve škole všechno, včetně toalet. Ty jsou skutečně originální. Připomínají rozkvetlou džungli. Na chlapeckých toaletách papoušci, na dívčích motýli, k tomu zrcadlo od podlahy až ke stropu. „To aby se naše slečny mohly o přestávce upravit,“ vysvětluje ředitel.

Jak dodává, škola prošla modernizací. Ředitel společně s obecním úřadem nenechali nic náhodě. „Na všechno jsme měli odborníky. Na školní zahradu, na novou počítačovou učebnu i na výzdobu interiéru. Není problém objednat firmu. Nechat zdi předělat a pomalovat nějakou barvou,“ vysvětluje ředitel.

Netradiční zvonek ve škole:

Zdroj: poskytl Pavel Mináč

Podle starostky Petry Vrzákové byla oprava hygienického zařízení ve škole malý zázrak, který se odehrál před dvěma lety. Rozpočet činil přes dva miliony. Obec naprostou většinu prací uhradila z dotací. „Žádost ale bylo potřeba podat v doslova šibeničním termínu. Museli jsme k tomu ale mít nejen studii proveditelnosti, ale také projekt včetně rozpočtu. Ten dodal projektant Jiří Kopic v rekordním čase. Grafik Ondřej Rychnovský dodal grafický návrh unikátní a nadčasový,“ přibližuje starostka.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkDo školy v Lučici chodí momentálně šestadvacet dětí od první do páté třídy. Starají se o ně čtyři pedagogové včetně ředitele. Ne všechny děti jsou místní. Do lučické školy si nacházejí cestu i školáci z okolních obcí. „Když škola v Lučici před sto lety začínala, chodila sem víc než stovka dětí. Jenže ne všechny byly z Lučice. Chodily sem děti ze všech okolních vesnic. Teď se ta doba vrací a jsme rádi. Chceme aby se děti uměly učit a ne jen opakovaly látku, které nerozumí. Aby je výuka bavila. Naše škola například nemá výjimku kvůli počtu žáků. Díky tomu obec nemusí na mzdy pedagogů doplácet,“ říká ředitel Mináč.

Co také hraje:

Zdroj: poskytl Pavel Mináč

Volný čas mohou děti z lučické školy vyplnit návštěvou různých kroužků. Výběr mají pestrý. Škola pořádá výlety do okolí, nabízí například kroužek rybářů, dílny šikovných rukou, hudební kroužek, kroužek angličtiny. Největší zájem je prý o hru na kytaru a ukulele. S nákupem pomůcek pomáhají škole evropské dotace. „Já chodím ráda na angličtinu a do hudebního kroužku,“ chlubí se školačka Martina. Její spolužák Přemysl chodí do rybářského kroužku.

Nebo třeba:

Zdroj: poskytl Pavel Mináč

Zbývá jen pár minut do poledne a marně čekáme, kdy se ozve zvonek. Jenže místo pronikavého zvonění se třídou line příjemná hudba a zpěv. „U nás nemáme zvonek. Z reproduktoru pouštíme muziku. Dětské skladbičky, zvuky zvířat. Na Vánoce koledy,“ upřesňuje ředitel.

Letos škola v Lučici oslaví velké výročí. Celých sto let existence. „Oslavy jsme naplánovali na sobotu osmnáctého června. Začnou odpoledne prohlídkou školy. Pozvali jsme bývalé učitele i žáky. Budou si moci projít celou budovu. Případně posedět ve školní kavárničce,“ popisuje ředitel stručně průběh oslav.

A na závěr si pusťte:

Zdroj: poskytl Pavel Mináč

Podle starostky Petry Vrzákové je lučická škola chloubou obce. Ke škole patří ještě budova mateřské školy a jídelna, stejně barevná a moderní. „Při příjezdu do vsi pohled na školu někdy soupeří s kostelem,“ podotýká starostka s úsměvem. Jak upřesňuje, škola má nejen nové toalety, ale také novou počítačovou učebnu, kde mají děti k dispozici počítače i notebooky i moderní školní zahradu. „Škola nás stojí asi devítinu ročního rozpočtu, ale nelitujeme,“ zdůrazňuje starostka.

Základní škola Lučice



Otevřena v roce 1922



Chodí do ní 26 dětí od první do páté třídy



Ke škole patří ještě mateřská škola, jídelna a školní družina