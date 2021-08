Dnes je jeden z největších zaměstnavatelů v regionu považovaný za průmyslové srdce Vysočiny. Tento strojírenský podnik letos slaví sedmdesát let od svého vzniku. Za tu dobu ušel poměrně dlouhou cestu. „První tavba na divizi metalurgie se uskutečnila 27. srpna 1951 v jedenáct hodin. Tím podnik Žďas započal svou činnost,“ připomenul generální ředitel firmy Pavel Cesnek.

Základním stavebním kamenem Žďasu se stala již zmíněná metalurgie. Na ni navázala slévárna a kovárna. „Později se Žďas začal specializovat na vícejakostní ocel, na přesné odlévání a sofistikované odlitky a výkovky. Metalurgie pak přivedla na svět myšlenku výstavby a zprovoznění strojírenské divize,“ nastínil další vývoj Lukáš Chmel, ředitel divize Energetické projekty.

Žďas má za sebou nejen bohatou historii, ale především nadějnou budoucnost. V poslední době je jeho jméno čím dál častěji spojováno s jadernou energetikou. „V rámci jaderné energetiky jsme dlouhodobým dodavatelem, nicméně většinou se jednalo o dodávky, které jdou přes finální zpracovatele. Ale před třemi lety jsme si udělali certifikaci, prošli jsme auditem Rosatomu a dnes jsme jedním z jeho důležitých dodavatelů,“ nechal se slyšet Lukáš Chmel.

Největší zakázky na díly pro jadernou energetiku má společnost Žďas v Ruské federaci. „Nedodáváme už pouze jednotlivá zařízení, ale celé provozy,“ poznamenal Lukáš Chmel.

S jadernou energetikou, i když poněkud jinak než dnes, byla výroba Žďasu propojená už i v minulosti. Jedním z jeho výrobků je totiž hydraulický lis na sekundární jaderný odpad. Lis dokáže jaderný odpad uložený do sudů zredukovat až o více než devadesát procent. Tím se výrazně snižuje potřeba místa v úložišti. „Náš lis pomáhá už pětadvacet let redukovat objem, který vyprodukují jaderné elektrárny po celém světě. Jde o jakýkoliv odpad, který vznikne při provozu elektrárny, ať už jsou to stavební sutě, poškozená čerpadla a motory, plasty, dřevěný odpad a podobně. Vše, co bylo kontaminované,“ popsal Petr Mičík z divize Strojírny.

První hydraulický lis se začal používat v jaderné elektrárně v Jaslovských Bohunicích. Postupně se dostával i na další místa. „V Černobylu pracuje náš hydraulický lis od roku 2005. Jaderný odpad tam pomáhá redukovat dodnes,“ řekl Lukáš Chmel.

Žďas v poslední době proráží na trh i se svým novým patentem, takzvanou malou nebo také Sedláčkovou turbínou. Ta slibuje ekologický provoz a bezúdržbovost, což jí dává podle tvrzení vedení podniku velký potenciál. „S první myšlenkou na tuto turbínu přišel docent stavební fakulty Miroslav Sedláček. My jsme se k ní dostali přes jeho partnera, který vývoj turbíny spolufinancoval. Oni ji ale dostali jen do té úrovně, která neumožňovala přejít do komerční fáze,“ vysvětlil Lukáš Chmel.

„Naše dceřinná společnost má na tuto turbínu patent. Nabízíme ji už dva roky a zároveň probíhá, výzkum a vývoj. Chceme ji uvést do sériové výroby,“ doplnil Pavel Cesnek.

Malá turbína už pomalu ale jistě dobývá český trh. „Od příštího roku s ní chceme vstoupit i na zahraniční teritoria,“ podotkl Lukáš Chmel.

Historie firmy



• 1951 Zahájena výroba ve firmě ŽĎAS.

• 1956 Dokončen vývoj a zahájena výroba mechanických lisů vlastní konstrukce.

• 1959 Dodávka první spojité sochorové válcovací trati (Čerepovec, bývalé SSSR).

• 1963 Zahájena výroba v největší hale 5 umožňující montáž nejtěžších komponentů.

• 1979 Vyroben první postupový automat TP.

• 1989 Ve slévárně metalurgického provozu odlita dvoumiliontá tuna oceli.

• 1991 Do provozu uvedena nejmodernější válcovna profilů v indickém Visakhapatnamu.

• 1992 Privatizace firmy a vznik akciové společnosti ŽĎAS, a.s.

• 1993 Získána certifikace systému jakosti ISO 900.

• 2008 Vyrobeny 100. hydraulické kontejnerové nůžky na šrot CNS 400 K.

• 2013 Zahájen provoz nového kovacího souboru s lisem CKV 1250/1600 a manipulátorem QKK 8.

• 2018 Vyroben nejtěžší odlitek o hrubé hmotnosti 65 tun za použití sekundární metalurgie.

• 2021 ŽĎAS oslaví 70. výročí zahájení výroby