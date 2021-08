Herec zemřel již v květnu. „Ale kvůli koronaviru se o tom dozvěděli jen jeho nejbližší,“ upřesnil informaci starosta Rafaj.

Místostarosta Lipnice Marek Hanzlík se s hercem několikrát setkal. „Pomáhal jsem mu řešit některé krizové momenty. Pan Kaman byl nemocný a potřeboval odbornou péči a někdy i pomoc v určitých situacích,“ poznamenal. Herec podle místostarosty nebyl opuštěný. Měl rodinu, konkrétně syna, který otce na Lipnici navštěvoval, ale v trvalé péči doma ho mít nemohl.

Kulturních akcí na Lipnici se herec neúčastnil a podle místostarosty z pečovatelského domu nevycházel s ohledem na svůj zdravotní stav. Ovšem ani přes svou nemoc to podle Hanzlíka nebyl člověk zapšklý, uzavřený nebo nepříjemný. „Občas byl velmi vtipný,“ dodal Hanzlík. To potvrdil i starosta Rafaj. „S Miroslavem Kamanem jsem se setkal několikrát. Protože do pečovatelského domu chodím pravidelně. Pan Kaman se k nám na Lipnici dostal kvůli vážné nemoci. Potřeboval odbornou péči. Pohyboval se už jen na vozíčku. Měl potíže s nohama. Přesto to byl bodrý člověk plný optimismu,“ popsal starosta hercovu povahu. O jeho smrti se veřejnost dozvěděla až poté, co herce na Lipnici přišel navštívit nedávno zástupce médií a dozvěděl se, že už je pozdě. Že Miroslav Kaman nežije.

Dům s pečovatelskou službou Stromovka provozuje na Lipnici Oblastní charita Havlíčkův Brod. Telefon v Domě ale nikdo nezvedl. Herec se ale už před tím léčil i ve Vysočinských nemocnicích které mají pobočky v Humpolci a Háji u Ledče. "Během života prodělal několik operací, rehabilitačních a lázeňských pobytů. Byl hospitalizován na lůžku následné péče ve Vysočinských nemocnicích v Humpolci. Po poslední operaci si přál rychle zrehabilitovat, doléčit a vrátil se domů k synovi.Narodil se v Jihlavě do početné rodiny s šesti sourozenci. Společně s rodiči bydleli ve velkém selském stavení v Rosicích u Jihlavy. Na dětství vzpomínal s láskou. I přesto, že museli hodně pracovat okolo stavení a starat se o dobytek, užili si i spoustu radosti. Vzpomínal například jak ve stodole se sourozenci stavěli bunkry ze slámy. Krásné zážitky měl z fotbalových utkání, kde hrály děti proti dospělým," zavzpomínala na herce Kateřina Kernová vedoucí marketingu Vysočinských nemocnic

Miroslav Kaman začal filmovat po padesátce. Byl původně horník. Pracoval v karvinských dolech. Po pracovním úraze byl závozníkem a vychovatelem v ústavu sociální péče pro dospělé. Pak se přestěhoval do Prahy, kde zkusil několik zaměstnání a zároveň zkoušel štěstí jako komparsista u filmu.

V bakalářské povídce režiséra Jana Hřebejka Poslední koncert si zahrál s Jiřím Sovákem i Vlastimilem Brodským, první výraznější roli však měl až v seriálu Zdivočelá země.

V roce 1999 jej Hřebejk obsadil v Pelíškách do role poněkud natvrdlého člena Sboru národní bezpečnosti, který školákům vysvětloval, jak dostal s kolegou za úkol zlikvidovat diverzanta, muže s koženou brašnou, který nesměl za žádnou cenu projet. Vedle něj však zastřelili i pošťáka.

Touto rolí se mu u diváků dostalo velké popularity, proto jej později obsadil Hřebejk i do dalšího filmu Horem pádem, kde hrál rovněž nedůvtipného policistu. Zároveň působil jako uvaděč stand-up comedy Na stojáka.

Jeho posledním filmem byl v roce 2014 Bony a klid 2 od režiséra Víta Olmera.