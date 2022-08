Na pódiu vyhrává kapela Božejáci, zpěvák zve k tanci a několik párů se při polce skutečně nedá zahanbit. Ti, kteří netančí, alespoň tleskají do taktu a výborně se baví. „My nejsme místní, přijeli jsme na návštěvu. Známí nás zvali. Ale nelitujeme. Takhle jsme se dlouho nepobavili,“ svěřuje se u stolu pár starších manželů. Brabcovi přijeli do Lípy až z Kolína.

Místní hasiči točí pivo, smaží bramboráky a jde jim to pěkně od ruky. Nabídka zábavy je pestrá a vybere si každý. Děti šplhají na horolezecké stěně, kutálejí se v zorbing koulích. Tatínkové diskutují u piva a maminky obcházejí stánky.

Chovatel Karel Kumštar z Lípy je středem pozornosti malých a velkých. Učí děti i dospělé nebát se hadů. Do areálu Sokola si přivezl několik terárií s barevnými užovkami. Dětem dá pochovat ještěrku. „Chci lidi naučit, aby se hadů nebáli. Když slyším, že někdo našel na zahradě užovku, měl ji za hada a umlátil ji lopatou, je mi smutno,“ povzdechne si chovatel.

Petr Vencovský zas ukazuje, jak se tluče máslo. Lipské slavnosti mají dlouhou tradici. „V minulosti to bylo lipské kácení máje. Během let se projekt změnil na jarní slavnosti,“ vzpomíná Vencovská.

Pořadatelé jsou spokojeni. „Letos je to minimálně patnáctý ročník. Hned jak letošní slavnosti končí, musíme začít plánovat ty příští,“ říká za pořadatele Marta Vencovská.

V sále kulturního domu si mohou návštěvníci prohlédnout fotografie z historie obce ale také podepsat petici proti stavbě vysokorychlostní trati která povede přes katastr obce. Podpisů tam je už celá řada. „Nejsem místní, ale podepsala bych to klidně dvakrát,“ říká Věra Kopecká z Havlíčkova Brodu. Do Lípy jezdí za kamarádkou. „Lípa získala titul vesnice roku. Má krásnou přírodu a žije se tu hezky. Chceme Lípu zachovat. Rychlodráhu tady nechceme. Musíme to zastavit,“ říká rázně Marta Vencovská.