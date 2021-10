Sedm lidí z osmi ve věku šedesát let a více už dostalo na Vysočině obě dávky, což kraji přisuzuje další prvenství. Velmi dobře si zde vede i skupina ve věku 50 až 59 let. Také v tomto případě je Vysočina premiantem, protože dokázala naočkovat přes 75 procent lidí v této kategorii – byť jí v tomto případě na záda dýchá Středočeský kraj.

Spokojenost s těmito čísly neskrývá náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný, který má ve svém ranku zdravotnickou oblast. „Podle mě je to díky uvědomělosti a osobní odpovědnosti zdejších občanů. Uvědomují si, že jim očkování pomáhá. My jsme tomu vyšli vstříc tím, že jsme zřídili očkovací místa, a to i v menších městech. Očkování tak bylo pro většinu populace na Vysočině velice dobře dostupné. Zároveň je nutné uvést, že lidé z okrajových částí Vysočiny se nechali očkovat i v okolních krajích,“ sdělil Novotný.

Podle posledních výsledků je na tom Vysočina velmi dobře i se současným stavem nakažených. Zde ale Novotný krotí přílišný optimismus. „Covid se šíří hrozně rychle, takže se čísla mohou rázem změnit. Reprodukční číslo je v našem kraji nyní na úrovni 1,8 – a to je skutečně dost. Díky proočkovanosti ale následky nejsou nijak hrozné. Zatímco přesně před rokem bylo v krajských nemocnicích Vysočiny hospitalizováno asi tři sta lidí na běžných lůžkových odděleních a asi čtyřicet na JIP, nyní po celém kraji leží v nemocnici jen jedenáct lidí s covidem, z toho tři jsou na umělé plicní ventilaci,“ uvedl Novotný s tím, že právě zatížení nemocnic se loni blížilo ke kolapsu. „Tehdy mělo přes 280 zdravotníků covid a dalších padesát bylo v karanténě. Nyní má covid pouze šest krajských zdravotníků a další dva jsou v karanténě. Je to jednoznačně díky očkování, které zdravotníci podstoupili. Právě díky němu naše nemocnice nezkolabují,“ dodal Novotný.

Jakkoli je proočkovanost v Kraji Vysočina vysoká, najdou se místa, která za průměrem silně zaostávají. Extrémem je Bělá na Pelhřimovsku, kde se ze 47 obyvatel nechalo očkovat pouze dvanáct. Vakcínu zde tedy dostala pouze čtvrtina občanů, což Bělou řadí mezi zcela nejhorší obce v republice. Okolní obce mají proočkovanost nadprůměrnou, kolem 70 procent. Starosta Bělé Miroslav Koch si myslí, že je věc každého občana, jak k očkování přistoupí. „S lidmi v obci se o tom nebavíme, je to každého věc. Ale mohu vás ujistit, že mezi námi opravdu není žádný agitátor, který by lidi od očkování zrazoval,“ uvedl Koch.

Na úplně opačném konci kraje stojí obec Lesní Jakubov, která se nachází zcela na východě Třebíčska. Zde se totiž nechali naočkovat naprosto všichni občané starší šestnácti let, mezi nimi i František Císař. „Očkovaný jsem a podle mě by se měli nechat naočkovat všichni. Snad s výjimkou chronicky nemocných. Někteří lidé ale bohužel podlehli různým fámám šířených zejména sociálními sítěmi, a tak očkování odmítají,“ zamyslel se Císař.

V celé republice se zatím podařilo naočkovat přes 57 procent populace, mezi kraji jsou však značné rozdíly. Zcela na chvostu zaostávají Olomoucký a Moravskoslezský kraj, kde si pro vakcínu přišlo jen necelých 53 procent lidí.

Očkovací NEJ na Vysočině



Třebíčsko



• nejméně očkovaných 1. Hornice (45 %)

2. Slavíkovice (49,1 %)

3. Jiratice (49,2 %)



• nejvíce očkovaných

1. Lesní Jakubov (100 %)

2. Rohy (85,1 %)

3. Horní Heřmanice (84,9 %)



Jihlavsko



• nejméně očkovaných

1. Sedlatice (48 %)

2. Jindřichovice (48,8 %)

3. Knínice (51,5 %)



• nejvíce očkovaných

1. Vanov (84,7 %)

2. Ždírec (84,5 %)

3. Urbanov (82,4 %)



Pelhřimovsko



• nejméně očkovaných

1. Bělá (25,5 %)

2. Eš (47,9 %)

3. Dehtáře (53,7 %)



• nejvíce očkovaných

1. Ježov (94,3 %)

2. Vysoká Lhota (92,9 %)

3. Buřenice (84,4 %)



Havlíčkobrodsko



• nejméně očkovaných

1. Vlkanov (52,4 %)

2. Kynice (52,6 %)

3. Slavětín (57 %)



• nejvíce očkovaných

1. Horní Paseka (88,7 %)

2. Malčín (84,3 %)

3. Rybníček (84,2 %)



Žďársko



• nejméně očkovaných

1. až 2. Moravecké Pavlovice a Velké Janovice (shodně 47,7 %)

3. Horní Libochová (51,8 %)



• nejvíce očkovaných

1. Zadní Zhořec (86,9 %)

2. Střítež (86 %)

3. Chlum-Korouhvice (85,7 %)



Data ke 20. 10. 2021