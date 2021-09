Iniciativy se často chápou jednotliví dobrovolníci, kterým není osud paní Spilkové lhostejný. „Na silnici u Jinošova jsme viděli ženu s bílou prošívanou bundou, zavolali jsme policii, jestli to náhodou není paní Spilková,” řekla například Sabina Prokešová. Podobných akcí je víc, často se jedná o procházení na vlastní pěst v některých oblastech, kde se důchodkyně mohla ztratit. „Všechny takto nahlášené pohyby prověřujeme i my, ale zatím se nezadařilo,” zakončila Čírtková.

Policie zatím nemá v plánu pátrání po Marii Spilkové končit. „Pátrání po ní se neuzavře, budeme v něm pokračovat tak dlouho, jak to jen půjde,” informovala policejní mluvčí. Kdyby se najít paní Spilkovou nedařilo, nebyla by v této smutné okolnosti jediná. Po některých lidech totiž policie pátrá dlouhodobě. Nechtěným rekordmanem je v tomto směru Pavel Vorlický, který je hledaný od dubna roku 2005.

