„Nazdar Třebíč, tak co, těšíte se?“ vítá hned na vod hlavní organizátor a jeden z jezdců František Máca. Na jeho slova odpovídají diváci bouřlivým potleskem.Freestylová show, během které jezdci ukázali přítomným nevídané kousky, posloužila k dobré věci. „Výtěžek je určený pro Denní centrum Barevný svět v Třebíči, který se stará o handicapované spoluobčany. Včera jsme pro ně úplně poprvé uspořádali Mototerapii, na kterou máme vynikající ohlasy,“ vysvětluje Máca.

To potvrzuje i druhá hvězda vystoupení, mistr světa Libor Podmol. „Ukázali jsme jim motorky, nějaké skoky, kdo chtěl, toho jsme svezli na motorce. Panovala tma úžasná energie,“ doplňuje.Netrvá dlouho a první jezdci už žhaví své motorky a pomalu se připravují na divoké kreace, které ve vzduchu předvádějí. „Já většinou na exhibicích už moc nejezdím, spíš moderují a povídám, ale Franta říkal, ty Libore, u nás v Třebíči, tady si prostě musíš zajezdit. Takže první vystoupení si dám s nimi,“ říká Libor Podmol.

Poté už najíždí první z jezdců na úzký skokánek, některým divákům se tají dech. Během pár vteřin předvádí několik akrobatických prvků ve vzduchu a ladně dosedá na dopadovou plochu. „Až budu velký, budu taky tak jezdit mami,“ oznamuje sedmiletý Jakub své mamince.Mezitím pokračuje motoshow. Vzduchem létá jedna motorka za druhou a diváci nepřestávají vycházet z úžasu.

Freestyle cyklisté

Každý zdařilý akrobatický kousek odměňují bouřlivým potleskem. I když je úmorné vedro, tribuna je plná nadšených lidí.Na skokánku se představují i freestyle cyklisté. Protože má stadion travnatý povrch nemohou se rozjet dostatečně rychle. Ani to ale není problém. Dva stateční jezdci nabírají potřebnou rychlost tím, že je táhne motorka.

„Zajímalo by mě, jak se dokážou tak rychle odháknout, než najedou na můstek,“ podivuje se jeden z diváků Lukáš Novotný Odpověď je jednoduchá, cyklisté se totiž lana drží rukou a před skokánkem se rychle pustí. Pak už se soustředí jen na to, aby se jim trik co nejvíce povedl. I jejich kousky odměňují lidé hlasitým potleskem.

Zdroj: Deník/Ivana Říhová

Zábava je připravena i pro nejmenší. Během odpoledne totiž přichází na řadu soutěž dětí na odrážedlech. Nejmenší řidiči se rovnají na startovní čáru a František Máca je startuje. Děti vyráží kupředu a za pár minut už jsou všichni v cíli, kde na ně čeká odměna.

Adrenalinové odpoledne nekončí ani se stmíváním. „Roztáhneme tu plátno a vytvoříme si letní koni. Než bude úplná tma povím vám některé historky z mé účasti na Rallye Dakar a pak budeme promítat film Cesta je cíl a Zítra bude líp,“ dodává Libor Podmol