„Máte prsní řízky? Tak to si vezmu tři kila. A k tomu mi dejte i křídla,“ hlásí řezníkovi a řidičovi v jednom zákazník, který si na čerstvé maso z pojízdné prodejny počkal v Dalešicích.

Kromě čerstvosti lidé popisují ještě jednu výhodu pojízdných prodejen. Pohodlí. „Nemusím nikam chodit. Jídlo přijede za mnou. Takže tomu ani nemusím věnovat tolik času. Navíc k nám prodejna jezdívá pravidelně, takže o ní člověk ví dopředu. Maso je navíc dobré, takže si pro něj čas od času stále zajdu,“ přibližuje Věra Hájková.

Zájem o pojízdná řeznictví a uzenářství neupadá ani navzdory inflaci a zdražování. „Vyšší náklady a energie samozřejmě máme. Na druhou stranu máme zároveň dlouhodobé zákazníky, kteří už jsou na prodejny zvyklí. Nemůžeme je nechat ve štychu,“ popisuje Tomáš Havlíček, který pojízdnou prodejnu na Třebíčsku provozuje.

Zájem lidí se podle Havlíčka liší obec od obce. „Není to úplně o tom, kde nějakou prodejnu už mají. Spíš o typech lidí v těch vesnicích. Přestože je možná láká, že třeba dostanou jiný druh zboží,“ zvažuje řezník. A dodává, že zájem projevují i nové obce. „Stává se, že nám zavolá někdo nový. Jenže jezdíváme po pravidelných trasách. Bývá komplikované je měnit. Když to jde, tak vyhovíme, jenže ne vždy je to možné,“ přiznává Havlíček.

Jednou z obcí, jejichž obyvatelé jezdí nakupovat k sousedům, patří Naloučany. „K nám jezdí občas ovoce se zeleninou, ale maso žádné. Když jinak něco chceme, tak musíme ujet nějakých 300 metrů do obchodu v nejbližší vesnici. Nebo mít vytipované své vlastní řezníky,“ uvádí starosta Antonín Havlíček.

Pojízdné prodejny využívají i v místech, kde o masny nemají nouzi. „Máme tu dva obchody a přímo i řeznictví s uzenářstvím. Přesto k nám obchod jezdívá. A i když já osobně nakupuji maso spíše jinde, tak tu lidé prodejnu využívají a chodí si k ní,“ říká Nikol Kryšková z Mohelna.