Anabáze paní Šárky z Křižanova na Žďársku, která se dostala do konfliktu s policejní hlídkou kvůli jejich údajné zahálce v době služby, pokračuje. To, čeho se obávala, se nakonec i stalo. Zatímco její oznámení shodili nadřízení policistů ze stolu, ona musela v pátek 5. června k přestupkové komisi ve Velkém Meziříčí, kde ji hrozí několikatisícová pokuta za přestupek proti občanskému soužití. Kromě toho by musela zaplatit i poplatek za vedení správního řízení.

Paní Šárka, která si přivydělává roznáškou letáků, to vnímá jako pomstu za to, že na celou věc upozornila veřejně. „Chápu, že se to policajtům nelíbí, ale není přece možné, aby si dělali, co chtěli,“ trvá na svém paní Šárka, která si ve vyjadřování nebere servítky.

Vše začalo před několika týdny oznámením Šárky, že v její ulici v Křižanově stojí policejní auto a jeho osádka, dva policisté, odešli do domu, v němž jeden z policistů bydlí. Šárka to tehdy popisovala tak, že se strážci zákona před domem nejprve koulovali a potom vešli do domu. Když se jí zdálo, že už jsou tam příliš dlouho, rozhodla se, že si sedne do jejich služebního auta a bude čekat, za jak dlouho si toho policisté všimnou. Podle ní to trvalo přesně šestatřicet minut. Pak ji začali údajně z auta tahat a přitom ji měli nadávat a urážet.

Šárka vše oznámila. Incident musel prověřit policejní odbor vnitřní kontroly Ve Velkém Meziříčí. Výsledkem bylo zamítnutí stížnosti pro její nedůvodnost. Podle policie se totiž nepodařilo prokázat, že by policisté ve službě skutečně zaháleli.

Nepopírali sice, že na místě byli, ale pouze krátce. Vyhazování sněhu před domem popřeli. Na místě byli údajně kvůli naléhavému zdravotnímu stavu manželky jednoho z policistů. Vyrozumět o tom měli svého nadřízeného, který požadavku vyhověl, stálo v dopise, který Šárka od policie dostala. „S rozhodnutím nesouhlasím, protože jsou to samé výmysly,“ nechce se dát Šárka, proto se rozhodla podat proti rozhodnutí stížnost na Policejní prezidium. To se bude muset poměrně absurdním případem také zabývat.

Policisté se ale rozhodli podat na Šárku podnět pro přestupek proti občanskému soužití. „Podnět k přestupkové komisi podalo Obvodní oddělení Policie ČR ve Velkém Meziříčí. Důvodem je chování paní, která se měla k policistům chovat vulgárně a měla být na ně sprostá,“ uvedla krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Ke komisi byli pozváni kromě paní Šárky i samotní policisté a několik svědků. Podle informací Deníku chvílemi emotivní jednání trvalo asi dvě a půl hodiny. Paní Šárka by se měla dílčí verdikt přestupkové komise dozvědět asi do patnácti dnů.