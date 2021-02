Zdeněk Bureš z Jimramova patří mezi těch několik šťastlivců, kterým se podařilo z Vysočiny nafotit jesenický Praděd. Jeho snímek pochází z Kočího kopce u Sulkovce.

Praděd z Kočího kopce u Sulkovce. | Foto: Zdeněk Bureš

„Na Kočího kopec chodím fotografovat několikrát ročně. Mnohdy přizastavím při cestě za sestrou do Bystrého. Nebo když jedu do Brna k lékaři. A nejsou to jenom daleké výhledy, které jsou z tohoto místa úžasné, ale i pohledy do okolní krajiny, zejména do členitých údolí k Hlubokému a k Vírské přehradě. A také směrem k Jimramovu a dále k Prosičce, Buchtovu kopci. Masiv Jeseníků od Králického Sněžníku po Praděd bývá zřetelně vidět dosti často,“ popisuje fotografický nadšenec.