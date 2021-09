O svou budoucnost ve světě modelingu se mohli ucházet i mladí muži, dívky ale byly v jednoznačné přesile. Některé přišly s rodiči, jiné s kamarádkami, další se soutěže zúčastnili samostatně. Jednou z nich byla Veronika Kulatá z Mladé Vožice v jižních Čechách. „Je to mým snem, chtěla bych dělat modelku kvůli oblečení. Obdivuji módní návrháře a zajímá mě svět módy,“ řekla Deníku. Jihlavský casting byl její druhou zkušeností tohoto druhu. První absolvovala loni ve škole, ten ale kvůli koronaviru neměl pokračování.

Do jihlavského Cityparku přišly desítek mladých dívek a mužů, které láká svět modelingu. | Foto: Deník/Martin Singr

Rouška zkresluje. Tak zhodnotil v pondělí 13. září casting modelek ve stínu koronaviru Jiří Zalabák, ředitel projektu Schwarzkopf Elite Model Look.

