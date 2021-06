Jaroš je specialista na expedice v malém týmu. „Výstupy absolvuje výhradně bez použití kyslíkového přístroje a bez pomoci výškových nosičů,“ upřesnil Miroslav Marek prezident Agentury Dobrý den Pelhřimov.

Poté, co Jaroš úspěšně dobyl poslední, čtrnáctou osmitisícovku K2 se stal prvním Čechem a teprve 15. člověkem na světě, který získal takzvanou Korunu Himálaje. „Jaroš zdolal čtrnáct nejvyšších hor naší planety, velikánů, přesahujících svojí výškou hranici osmi tisíc metrů. Například na K2 vystoupal v době, kdy mu bylo 50 let, 2 měsíce a 27 dnů," zdůraznil Marek. Jaroš je zároveň držitelem Koruny světa, což podle Marka znamená, že vystoupal na nejvyšší vrcholy každého z kontinentů. To Radek Jaroš potvrdil při převzetí ceny: „To má jen Reinhold Messner a já.“

Sympatický horolezec se tak do Rekordmanské síně slávy zařadil po bok již dříve oceněných osobností, jakými jsou Jiří Suchý, který stojí nejdéle v čele autorského divadla Semafor. Dále Dana a Emil Zátopkovi, manželé manželé s nejvíce zlatými medailemi z jedné olympiády. Jiří Holík, který absolvoval nejvíc startů za hokejovou reprezentaci a samozřejmě Karel Gott, držitel největšího počtu cen popularity.

Kromě uvedení Radka Jaroše do Rekordmanské síně slávy byli v e středu v Pelhřimově dekorování i Rekordmani roku a to hned v několika kategoriích. „Výroční ceny udělují každoročně pořadatelé z Agentury Dobrý den v rámci mezinárodního festivalu Pelhřimov, město rekordů,“ upřesnil Marek. Jak dodal, přehlídka českých NEJ ale letos nebude moci proběhnout v tradičním rozsahu a tak slavnostní předání proběhlo komorně v rámci akce Pelhřimov město rekordů žije, která připomíná třicetiletou tradici rekordmanských festivalů a pokračuje celý příští týden v zahradě Muzea rekordů a kuriozit.