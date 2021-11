/FOTO/ Tady máte ovladač, nasaďte si brýle. Budete třeba třídit odpad, vysvětlil učitel Dan Bukáček, co nás čeká. Střední průmyslová škola stavební v Havlíčkově Brodě zavádí jako první a zatím jediná na Vysočině do výuky virtuální realitu.

K virtuální výuce stačí brýle a ovladač. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

V praxi to znamená, že než se budoucí zedník naučí vzít do ruky cihlu a budoucí instalatér svářet trubky, naučí se postup ve virtuální realitě. „Cílem je aby se student naučil zacházet s materiálem, který je drahý. Během praxe nemá tolik studentů možnost se do výuky aktivně zapojit. Takže jeden student staví zeď skutečnou, druhý ji staví ve virtuální realitě. Navíc se student dozví, co se stane, když třeba zapojí špatně elektrický obvod,“ vysvětlil ředitel školy Josef Charamza.