To je o necelých 98 milionů více než dříve. „Je to obrovská částka, ale uvědomujeme si, že obchvat Jihlavy je pro budoucnost a dopravní obslužnost Vysočiny poměrně zásadní,“ řekl hejtman Vítězslav Schrek a připomněl, že po východní části obchvatu má v budoucnu jet nadrozměrný náklad pro stavbu pátého bloku elektrárny v Dukovanech.

Navýšení ceny souvisí i se zvýšením evropské dotace, ta by nyní mohla být tři sta sedm milionů korun. Stále ale platí, že pro její získání je nutné obchvat dokončit do konce příštího roku. „V tuto chvíli je ve hře prodloužení zhruba o šest měsíců,“ prozradil, jaký je nejnovější vývoj situace, Schrek.

Několik měsíců by mohlo hrát zásadní roli, postavit celý jihovýchodní obchvat Jihlavy by totiž mělo trvat dva roky a začít by se mohlo ještě letos. „Stavba by mohla být na podzim zahájena, my jsme na to připraveni. Myslím, že i dodavatelé, kteří budou mít zájem, budou připraveni,“ odhadl hejtman.

Obchvat Jihlavy nechce nikdo stavět, kraj musí dál hledat stavební firmu

Jisté je, že ze hry je Metrostav Infrastructure, který má soudem zakázáno se o zakázku ucházet. Jedná se přitom o firmu, která měla obchvat postavit, ale letos v dubnu odstoupila ze zadávacího řízení na stavbu jižního úseku. „Byli jsme připraveni požadovat po zadavateli kompenzace z titulu války na Ukrajině v maximální limitované částce, která by byla nižší než nabídková cena dalšího uchazeče v tendru,“ popsal tehdy Jan Kuhn z Metrostavu s tím, že hejtmanství toto řešení odmítlo.

Schrek následně reagoval slovy, že se Metrostav nezachoval seriózně. „Osmého března jsme se opětovně dotazovali, zda platí mimořádně nízká nabídková cena a tu nám Metrostav potvrdil,“ prohlásil Schrek. O necelý měsíc později argumentovat tím, že někdo připravoval cenovou nabídku před rokem považoval hejtman za nepodstatný a zástupný důvod.

Nejednalo se přitom o první peripetii, která přípravu obchvatu v odhadované ceně přes miliardu korun přibrzdila. Uchazeči výběrové řízení už několikrát napadli u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Jihovýchodní obchvat přitom bude pro město zásadní. Propojí výpadovky na Třebíč a Znojmo se silnicí na Žďár nad Sázavou, potažmo na dálnici a centrum Jihlavy se tím zbaví tranzitní dopravy. „Obchvat může hodně pomoci nejenom Jihlavě, ale všem lidem z okolí, kteří jedou do centra, do severní části nebo na dálnici. Je to důležité nejen pro Jihlavu, ale pro kraj jako takový,“ uzavřel jihlavský radní pro dopravu a bývalý primátor Jaroslav Vymazal.