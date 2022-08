Vysoká inflace ovlivní i další oblasti, například do dopravy mají jít dvě a půl miliardy. „V této částce jsou výdaje do krajské silniční sítě, zimní a letní údržba, významnou část tvoří pak výdaje, které kraj poskytuje provozovatelům veřejné osobní dopravy,“ vysvětlil ekonomický náměstek hejtmana Miroslav Houška. Největší výdaje ovšem mají jít do školství a to devět miliard. Z drtivé většiny ale půjde o přerozdělení peněz ze státního rozpočtu.