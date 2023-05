„Vyzkoušel jsem si sám vykovat pár hřebíků. Nadchlo mě to a v tu chvíli jsem věděl, že se chci kovářství pořádně věnovat,“ vzpomíná na tehdejší pocity Popela. K prvnímu kovářskému dílu z jeho rukou vedla ale dlouhá cesta. „Vůbec jsem o tom řemeslu tehdy nic nevěděl. Do roku 2015 jsem se o něj nijak nezajímal. Ale pak jsem si začal zjišťovat víc. Pomohlo mi i to, co jsem se dozvěděl od čertů,“ prozrazuje po osmi letech kovář. Čerti byli totiž studenty oboru uměleckého kovářství ze Světlé nad Sázavou a popostrčili Popelu k tomu, aby sám začal obor studovat.