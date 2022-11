Kostelní Myslová se proměnila v ráj otužilců. Z ledové vody zamířili do sauny

/FOTO, VIDEO/ Od pusy stoupá pára. Mráz zalézá pod nehty. Studená voda je po kontaktu s kůží cítit až do morku kosti. Jenže pak to přijde. Vyplaví se endorfiny a člověk cítí radost, že se překonal a do promrzlého rybníka vkročil. Desítky otužilců v neděli přivítaly první sníh v Kostelní Myslové na Jihlavsku. „To jsou blázni. To jsou hrdinové,“ zní stejnou měrou v davu přihlížejících. Všichni do jednoho jsou však fascinováni plavci, kteří teploty pod bodem mrazu překonali.

Otužilci v rybníku Na Žlábku | Video: Deník/Jiří Kašpárek