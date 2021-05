Součástí tamní hasičské zbrojnice by měla být nově další garáž. „Tím zároveň rozšíříme zasedací místnost. V plánu je také rekonstrukce sociálního zařízení, stavba sprch a šaten,“ sdělil starosta Sboru dobrovolných hasičů Košetice Martin Duffek.

Podle slov Blanky Veletové mají na zmíněnou akci přislíbenou dotaci. „Chtěli bychom to udělat do příštího roku," poznamenala košetická starostka.