Pavla Doležalová vyplatí alespoň svého manžela a syna. „O výprask nechtějí přijít ani chlapi z Podjavořičanu. A nepřijdou. Zatím samozřejmě nevíme, kdy se za nimi vydáme. Jestli to bude třeba až na podzim,“ řekla Pavla Doležalová.

Pokud bude nejhůř, koledování ženy odloží o rok. A o příštích Velikonocích se ženy a muži pomladí vzájemně.

Babské právo ženy z Telče poprvé uplatnily v roce 1996. „Na přestupný rok svobodné dívky vyplácejí kluky vařečkami. Vdané ženy jim zvalchují záda válečky na těsto. Záměr je stejný jako u pomlázek. Nechceme, aby nám muži uschli. Na oplátku dostaneme malovnu, pentličku, něco dobrého na zub nebo nějaké to ostřejší pití,“ vysvětlila vedoucí Podjavořičanu Jana Paulusová.

Velikonoční obchůzku Podjavořičan ve městě dodržuje od roku 1990. Koledníci v krojích od rána chodí do vybraných domácností ve městě. Veselé tradici často přihlížejí i kolemjdoucí nebo filmaři. Před několika lety se telčská obchůzka dostala i do pořadu České televize Naše tradice. To zrovna na Velikonoce napadl sníh.

Pánové za členkami souboru jezdí i do okolních obcí. Neváhají vyrazit ani do vzdálených míst. Už byli pomladit i svoji kolegyni v Trenčíně na Slovensku.

Soubor Podjavořičan loni oslavil třicet let od svého založení. Lidem ukazuje zvyky a tradice předků. Do města přináší akce, jako je masopustní průvod, živý betlém, vítání svátků jara, májové slavnosti nebo právě velikonoční obchůzka.