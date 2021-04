„Město Jihlava se nyní snaží vyvážet hlavně komunální odpad, aby se nehromadily odpadky kolem černých popelnic. Mohou ale nastat dočasné výpadky ve svozu plastů, papíru nebo skla,“ informoval mluvčí jihlavské radnice Radovan Daněk.

Na vině je nejen zvýšená nemocnost, ale přidaly se i další komplikace. „Neustále roste produkce odpadů, zvyšuje se počet nemocných popelářů a řidičů a máme poruchu dvou svozových aut z devíti. Není to výmluva, ale konstatování faktu. Je to teď velmi složité období, se kterým se snažíme poprat, jak to jen jde,” omlouval se jednatel Služeb města Jihlavy Josef Eder.

Se složitou situací mohou pomoci sami obyvatelé Jihlavy. Nadále totiž fungují sběrné dvory, kam lidé mohou část odpadu odvézt.