Malá obec už si na zvědavce zvykla. Kobylinec a jeho koniklece totiž letos slaví čtyřicet let od zápisu do seznamu lokalit přírodní ochrany. A to už je dost dlouhá doba na to, aby se jejich věhlas roznesl široko daleko. Vše navíc umocnil rozvoj sociálních sítí v minulých létech. „Dvakrát o tom byla i reportáž v hlavních zprávách na komerční televizi. To sem pak jezdí doslova autobusy lidí. Někteří lidé přijedou autem až na Kobylinec, podívají se z okénka doprava a doleva a zase jedou pryč. Příroda jim zkrátka vůbec nic neříká, jedou tam jen proto, že to viděli v televizi,“ zamyslel se Česnek.