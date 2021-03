Čistá kotelna a vše je téměř bez starostí. To jsou dvě hlavní výhody, které správkyně Jitkovského mlýna Hana Vančurová vidí v topení peletami. A není jediná, prodej pelet výrazně stoupá.

Výroba pelet ve Stora Enso ve Ždírci nad Doubravou. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„Přivezou nám je v cisterně, ze které je speciální trubkou nasypou přímo do sila. Pan řidič už to má naučené, během čtvrt hodiny je hotovo a my se opravdu o nic nestaráme. Navíc nemusíme řešit žádný prach a nečistoty,“ libovala si Vančurová.