O tom, že by v Hodicích mohl skončit druhý největší zaměstnavatel, ví i starosta Josef Bakaj. „Situaci jsme probírali s panem ředitelem, pravděpodobně ke konci roku výrobu omezí a případně i úplně zastaví a převedou alespoň prozatím do Krahulčí a do Studené,“ uvedl s odkazem na další dva výrobní závody masozávodu Krahulík.

Každý rok jeden velký projekt. Hodice jen vzkvétají

Obec rozhodnutí firmy změnit nemůže, starosta by však mohl pomoci zaměstnancům, kteří přijdou o práci. Je jich kolem osmdesáti, propuštění jim však podle Heřmanského nehrozí. „Všem našim zaměstnancům jsme nabídli práci v závodech v Krahulčí a ve Studené, kam je budeme na naše náklady převážet,“ potvrdil.

Deník oslovil i několik stávajících zaměstnanců hodické masny, co říkají na to, že by měl podnik končit a zda dostali nabídku do nějakého z provozu ve Studené nebo v Krahulčí. Nikdo z nich však nechtěl otevřeně mluvit. A to z toho důvodu, že podle nich v současné době stále probíhají jednání s vedení o tom, jak to všechno bude vypadat.

Tajný jako becherovka salám Vysočina není

Mračna se stahují i nad sušárnami a uzením na bukových štěpcích, a hlavně nad legendárním salámem Vysočina 1967, který získal řadu ocenění. „Výroba bude zastavena. Věříme, že naši pověstnou Vysočinu budeme moci opět vyrábět, až se podaří vyřešit současnou nepříznivou energetickou situaci,“ uzavřel mluvčí. Pokud k zakonzervování provozu dojde, bude to podle mluvčího od Nového roku.