Každý rok se v Přibyslavi konají Mlékárenské dny. Scházejí se tam mlékaři a zemědělci. Každý rok v diskuzi dojde na kritiku nápadů ochránců přírody z pražských paneláků. Ti podle zemědělců sice neudrží při životě ani kaktus za oknem, ale rozumů mají na rozdávání.

Zemědělce nejvíc rozčiluje návrh ochránců klimatu vybít na planetě většinu hovězího dobytka. Kravské pšouky jsou podle aktivistů nebezpečným zdrojem skleníkových plynů co ničí ovzduší.

Jenže bez krav nebude mléko a sýry, navíc krávy podle zemědělců produkují mrvu. Lidově hnůj. Tu naši předkové používali ke hnojení půdy. „Mrva umí zadržet v půdě vodu. Hnojí přirozenou cestou. Co ze země vzešlo, to se do ní vrátí. Pohnojit jako mrva chemie nedokáže,“ vysvětlují zemědělci a dodávají, že půda bez hnoje vyschne a změní se v poušť. To žádná přehrada nevyřeší. Jenže zemědělská půda mizí a chovatelů dobytka u nás ubývá. Čím méně hovězího dobytka a víc chemie, tím hůř. Takže skutečně někdy není nutné plánovat gigantické stavby za miliardy. Stačí vzít do hrsti obyčejný zdravý rozum.