V chatové kolonii mezi Broďáky zvané Žabinec, U Žabince nebo Žabor jsou víc než čtyři desítky chat. Stavělo a přestavovalo je několik generací majitelů, fantazii se meze nekladly. Trvalé bydlení si tady vybral například Jiří Hladík. „Mám vztah k přírodě. Nejsem typ do paneláku. Tady se žije hezky, skromně a hlavně v klidu,“ vysvětluje chatař s tím, že v době kdy si chatu pořizoval, hrála roli i cena. Chata v kolonii byla dostupnější než byt v Brodě. Jiří Hladík si svoji chatu hýčká. Opravuje, vylepšuje, přestavuje. „Teď zrovna stavím fóliovník, chci pěstovat zeleninu, ale hlína na pozemku není moc kvalitní,“ říká pan Jiří a zdůrazňuje, že na chatě i v okolí udržuje pořádek. „Máme tady kontejner ale jen na směsný odpad. Doma odpad třídím a co vytřídím, plasty nebo sklo, vozím autem na Lidickou ulici ke kontejnerům,“ zdůrazňuje chatař.

Kouzelná příroda kolem Žabince učarovala i Martinu Komárkovi. „Přehrada a všechno kolem ní je moje srdeční záležitost. Je tady nádherně bez ohledu na roční dobu. Nejraději mám ale příchod jara, kdy stromy začínají pučet. Jen škoda, že nám tady řádil kůrovec,“ říká Martin Komárek, jinak člen rybářské stráže, která se stará o to, aby krajina kolem přehrady a její břehy byly stále tak malebné.

Kolik dneska stojí chata

Jihlava: Chata 80 metrů čtverečních s pozemkem 270 metrů čtverečních za 3,4 miliony

Pelhřimov: Chata 865 metrů čtverečních s pozemkem víc než tisíc metrů čtverečních 3 miliony

Třebíč: Chata 36 metrů čtverečních, s pozemkem 984 metrů čtverečních, za 2,5 milionu

Žďár nad Sázavou: Chalupa 400 metrů čtverečních s pozemkem 955 metrů čtverečních za 6,4 milionu

Havlíčkobrodsko: Chata 35 metrů čtverečních s pozemkem 450 metrů čtverečních za 1,09 milionu

Zdroj: realitní kanceláře, ceny jsou orientační

Chaty u Žabince jsou obydlené některé jen sezonně, jiné stabilně. Nikdo tady nyní chaty neprodává, ale ani žádnou neshání. Hlad po chatách a chalupách který panoval v době covidu a těsně po něm je pryč. „Teď chaty naopak zlevňují. Já v nabídce žádnou nemám, ale vím podle svých zkušeností a podle kolegů z jiných realitek, že po chatách už žádná velká poptávka není. Naopak s dobou krize začínají lidi chaty prodávat, nemají na provoz a údržbu,“ konstatoval Milan Plodík, obchodník s realitami z Havlíčkova Brodu.

Covidový boom

To, co se tehdy dělo nemělo podle Plodíka obdoby. Počet dotazů na chaty a chalupy za covidu stoupal o desítky procent. „Zájem o rekreační objekty vystřelila pandemie koronaviru a omezení cest do zahraničí. A také snaha investovat peníze s představou, že i starou chatu se dá levně zrekonstruovat,“ konstatoval Plodík. Od té doby zájem o chaty spíš klesá.

Podobné zkušenosti jako Plodík má Alena Pechová z realitního servisu Realo Jihlava. „Zájem o chaty a chalupy ve srovnání s dobou covidu výrazně opadl. Chaty se ale ještě pořád kupují i prodávají. Cena je různá. Záleží na stavu, na pozemku a mnoha dalších věcech,“ konstatovala makléřka. Podle zkušeností realitní kanceláře Re/Max A-City Pelhřimov zájem o chaty ve srovnání s covidem klesl, ale prodávají se pořád, hlavně na jaře. Cena se liší podle místa kde chata stojí, podle stáří i velikosti pozemku.

Jaro je za dveřmi, hlásí bledule. Ve Starém Ransku jich rozkvetly celé koberce

Zatímco v době covidových uzávěr byly chaty útočištěm, kde Češi zapomínali na starosti všedních dnů kolem, dnes jim vrásky na čele spíš přidělávají a tak je někdy raději prodávají. „V době krize je docela přirozené, že se zbavujeme zbytných věcí, abychom ušetřili a nepřišli o životní standard,“ vysvětlil ekonom Lukáš Kovanda.

Důvodů, proč se majitelé chat zbavují, je celá řada. Energetická náročnost, ale třeba i náklady spojené s cestováním na chatu. Drahý materiál na opravy, nemožnost sehnat řemeslníky.