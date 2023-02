Zájemců bylo víc. Ne každý si však může domů chlupáče odnést. „Chceme, aby měli veterinární péči a žili v bezpečné lokalitě. Zvlášť když budou částečně pobývat venku. Preferujeme ale spíše domácí prostředí. Kvůli tomu jsme je nemohli dát každému žadateli. Někteří je třeba chtěli kvůli tomu, aby jim ve stodole chytali myši,“ vysvětlila předsedkyně spolku Kapka pro tlapky.

VIDEO: Kočičí kavárna v Třebíči nabízí kousance, škrábance a netradiční zážitek

Zákazníci třebíčské kavárny se čtyřnohými mazlíčky pomáhají také jinak než adopcí. „Zrovna v pondělí jsem také na úřadě přepočítávala vysbírané peníze. Od otevření kavárny přispěli zákazníci do kasičky více než jedenácti tisíci. Peníze využijeme na veterinu nebo na kastraci toulavých koček,“ prozradila Vítková Pravdová.

Kavárnu s kočkami navštívila také Martina Dvořáková. „Byly jsme tam s kamarádkou v místnosti zrovna samy dvě. Byla to nejlepší televize na světě. Koťata si hrála a běhala po celém prostoru. Je to hotový kočičí ráj. Líbí se mi možnost, že kočky mohou prostor kdykoliv opustit. Určitě jsem tam nebyla naposledy,“ popsala své dojmy jedna z návštěvnic.

Kvůli bezpečí a pohodlí mazlíčků má kavárna přísná pravidla, která lidé musí dodržovat. „Lidé sem nemůžou brát svá vlastní zvířátka. Platí to o psech i kočkách. Neměli by je krmit dobrotami, které si přinesou. Pamlsky přímo pro kočky jsou nachystané na stolcích. A celkově by se k nim měli chovat ohleduplně. Pak bude setkání příjemné pro všechny,“ řekly už dříve Deníku kamarádky Nikola Bobková a Simona Chládková, které Chlupatou kavárnu založily.