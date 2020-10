První náměstkyně Hana Hajnová z České pirátské strany jen dodala, že vzhledem k současné situaci je setkávání poměrně obtížné. I proto se smlouva rodila déle, než se očekávalo.

Jaká jsou jména radních a jaké budou mít odbornosti dle návrhu koaliční smlouvy?



Vít Schrek (ODS) – hejtman

Hana Hajnová (Piráti) – první náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje

Vladimír Novotný (ČSSD) – druhý náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví

Miroslav Houška (KDU-ČSL) – náměstek hejtmana pro oblast financí a dopravy

Lukáš Vlček (Starostové pro Vysočinu) – náměstek hejtmana pro oblast zemědělství a životního prostředí

Jan Břížďala (Piráti) – radní pro oblast školství

Karel Janoušek (STO) – radní pro oblast majetku

Jan Tourek (KDU-ČSL) – radní pro oblast sociálních věcí

Roman Fabeš (Starostové pro Vysočinu) – radní pro oblast kultury, cestovního ruchu a památkové péče

Návrh smlouvy si jednotlivé strany ještě projdou a předpokládá se, že by k podpisu mohlo dojít v pondělí šestadvacátého října.

Co se týká rozdělených odborností, Schrek by se vedle zákonných povinností hlavy kraje rád věnoval ještě Projektové kanceláři Kraje Vysočina. ODS do voleb vstupovala spolu se Starosty pro občany, pozice radního tak připadne starostovi Police Karlu Janouškovi. Bude mít pod sebou správu majetku.

Velký otazník panoval kolem sociální demokratů, kteří měli pět radních, nově budou mít jediného. „Bude to náměstek Vladimír Novotný, pravděpodobně mu zůstane zdravotnictví,“ odhadl krajský předseda a exministr práce a sociálních věcí Petr Krčál. Sociální demokraté budou mít také uvolněného zastupitele, kterým bude Martin Hyský. Jeho kompetence ještě nebyly v úterý po poledni přesně definovány.

První náměstkyně hejtmana, projektová manažerka Hana Hajnová z České pirátské strany, by měla zodpovídat za regionální rozvoj. Dvojka na kandidátce, zástupce ředitele Agro školy Pozďatín a učitel na Gymnáziu Třebíč Jan Břížďala, pak bude mít oblast školství. „Je to stále návrh koaliční smlouvy,“ připomněla Hajnová.

Po dvanácti letech se do vedení kraje vrací lidovci, za které bude náměstkem Miroslav Houška,bude řešit finance a dopravu. Radním pak bude starosta Světlé nad Sázavou Jan Tourek s rezortem sociálních věcí.

Starostové pro Vysočinu získali dvě křesla. Za oblast kultury, cestovního ruchu, památkové péče a UNESCO bude zřejmě zodpovídat současný starosta Telče Roman Fabeš. Druhou z oblastí je životní prostředí a zemědělství, kterou by měl mít lídr Lukáš Vlček, končící v čele pacovské radnice. Dosavadní radní Pavel Pacal již dříve avizoval, že nemá ambici být v Radě kraje. Zůstane tak starostou Třebíče a krajským zastupitelem.