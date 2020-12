Další zdržení provází vypsání tendru na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany. Tentokrát jsou tématem bezpečnostní požadavky. Na posledním jednání Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů se zástupci shodli, že vypsání a hlavně výběr uchazečů vyžaduje širší politickou shodu.

Jaderná elektrárna Dukovany. Ilustrační foto. | Foto: Jan Sucharda

Na jednání vznikly čtyři možné modely, které jsou nástinem toho, jak by výběr dodavatele mohl vypadat. „První pracuje s možností pozvat všech pět aktuálních zájemců, druhý počítá se třemi zájemci, bez společností z potenciálně rizikových zemí. Další možností je model 3+2, kde by rizikoví dodavatelé nemohli být hlavním dodavatelem, ale tendru by se mohli zúčastnit pouze v dodavatelských konsorciích. Krajní možností je odložení výběrového řízení na další vládu,“ informovala tisková mluvčí ministerstva průmyslu, obchodu a dopravy Štěpánka Filipová.