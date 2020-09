Bystrému oku diváka rozhodně neuniklo, že videoklip k ní se natáčel mimo jiné ve westernovém městečku ve Zvoli nad Pernštejnem na Žďársku. „Hledali jsme lokaci, kde to bude vypadat jako na divokém západě. Šikland byl pro tohle naprosto perfektní,“ popisuje Pokáč, co ho na Vysočinu zaválo.

Jak sám říká, v Šiklandu se mu líbilo. „Je to opravdu super místo. Bavila mě jeho atmosféra a samozřejmě zvířátka. Hlavně oslík Matěj se stal mým favoritem,“ usmívá se Pokorný. Další píseň sem ale zasadit zatím neplánuje. „Myslím, že jeden westernový klip na delší dobu zase stačí,“ dodává.

Ačkoliv divoký západ s tématem písně zdánlivě nesouvisí, opak je pravdou. „Chtěl jsem udělat kovbojský country song, ale se současným námětem. Proto jsem využil tradiční rivality mezi městem a vesnicí,“ vysvětluje autor nejen textu, ale i hudby.

„Je to samozřejmě hodně nadsazené, ale lidé z města typicky mívají o vesnici zkreslené představy. Písnička je však samozřejmě hodně vyhnaná do extrému,“ je si vědom Pokáč.

Ústředním motivem refrénu je věta „Jsem kluk z města“. Platí to o Honzovi i ve skutečnosti? „Strávil jsem asi dvacet let na vesnici a třicet let ve městě, takže se dá říct, že jsem Pražák vychovaný na vsi,“ odpovídá s trochou nadsázky třicetiletý zpěvák.

V současné době patří Cowboy mezi nejoblíbenější písně na YouTube. „Uvidíme, jak to bude výhledově, ale začátek je slibný. Snažím se psát písně maličko jinak, než to dělají ostatní. Možná to je to, co lidi oceňují nejvíce,“ zamýšlí se nad tajemstvím svého úspěchu.

Jan Pokorný je český písničkář a textař, který se do povědomí posluchačů dostal několika hity. Mezi jeho nejúspěšnější patří třeba Mám doma kočku, Vymlácený entry, Co z tebe bude, Hořkosladká komedie nebo Láska na vsi.