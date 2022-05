A to už po půl desáté ráno odjíždí většina z vojenských aut zaparkovaných v horní části náměstí, o hodinu později je následuje asi polovina z deseti vystavených motorek. Zůstává tam například ČZ 180, na kterou pohledná dívka lepí samolepky. „To zvládne i 180,“ ptá se v nadsázce jeden z přihlížejících a ukazuje na označení modelu. „Když se vyhodí z vrtulníku, tak by to mohla dosáhnout,“ je odpověď.

Akce není na náměstí poprvé, uskutečnila se už v roce 2019, pokračování pak dvakrát překazil koronavirus. „Je to letos takový nultý ročník. Celkem se to chytlo, příští ročník si to zopakujeme, uděláme tomu větší propagaci, vyrobíme letáky a třeba tu bude ještě více aut,“ plánuje Marek Řezáč.

I tak se na náměstí přišlo podívat kolem tisícovky lidí, mezi nimi i hejtman Vítězslav Schrek, mladé páry a celé rodiny s dětmi. Kdo by si myslel, že dámy stará auta nelákají, zmýlil by se. „Akce je to pěkná, líbí se mi, jen jsem si chtěl dát něco k jídlu a to nešlo,“ hodnotí jeden z návštěvníků Martin Vystrčil. Je fakt, že letos je občerstvení jen pro majitele historických aut, příští rok by mělo být podle organizátorů už pro všechny.

Auta během dopoledne stále přijíždějí, ať už jsou to roadster MG MGA 1600, tradiční Mini Cooper, bavoráky nebo další velorex a jsou k vidění po celé dopoledne. Po dvanácté hodině pak začnou jedno z největších náměstí v republice opouštět. „Letos je to zkušební ročník, tak spanilá jízda není. Ale na příští rok bychom vyjížďku naplánovali, vybereme nějaký cíl, kam se pojede,“ slibuje závěrem Řezáč.