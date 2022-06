Čtyřicet let starý vysokorychlostní vlak se v železniční stanici objeví od desíti hodin ráno do tří hodin do odpoledne. „Součástí bude workshop o chystané vysokorychlostní trati s představiteli krajů, jednání hejtmanů a primátorů a také informační stánky na každé prezentaci soupravy,“ uvedla Eva Neuwirthová z tiskového oddělení Kraje Vysočina.