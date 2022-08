Zdroj: Deník/Martin Singr

Jihlavská radnice totiž v srpnu oznámila, že veřejné záchody umístěné pod obchodním domem na Masarykově náměstí už nebudou fungovat. Místo nich mohou lidé bezplatně navštívit záchody v nedaleké Radniční restauraci a ve Zlaté Hvězdě. A právě tam teď nastaly problémy. „Zlatá Hvězda jsou dva domy, a záchody jsou v tom spodním, ve steak house. Vrata nad tím jsou do penzionu, jsou pořád otevřená a stává se, že lidé chodí do restaurace nebo teď i na záchod sem,“ pokrčila rameny správkyně penzionu Jiřina Šilhánová.

Na Vysočině pršelo nejvíce v republice, od úterý teploty opět porostou

Už si na dveře dala cedulku s šipkou a požádala magistrát o umístění velké cedule značící, kam mají lidé chodit na záchody. Někteří vše pochopili a chodí na WC v restauraci, denně je jich kolem deseti. „Už druhý den lidé chodili, důchodci to využívají,“ zhodnotil majitel Zlaté Hvězdy Rostislav Havelka a dodal: „Jsou slušní, na záchody jdou přes restauraci a já si to ohlídám.“

Náklady rostou

Do Radniční restaurace zajde denně kolem stovky lidí, počet ovlivňuje aktuální dění na náměstí. Pod obchodním domem zůstává stále stejná průměrná návštěvnost kolem sto dvaceti osob za den. Město přitom za zpřístupnění a provozování toalet platí, ve Zlaté Hvězdě je to pětaosmdesát tisíc ročně, u Radniční restaurace o pět tisíc korun více. Podle Anety Hrdličkové z magistrátu je to třikrát méně než pronájem a provozní náklady dosavadních záchodů. Tam musí veřejnost zdolat dlouhé schodiště a pak ještě zaplatit pětikorunu, v restauracích má záchody zadarmo.

Od kaštanové aleje po Telečskou. Do konce roku přibude v Jihlavě cyklostezka

Jedná se o řešení, které reaguje na aktuální ekonomickou situaci. Město totiž chtělo původně vybudovat nové veřejné toalety v Židovské ulici, za Snahou. Cena však během projektování dvojnásobně vzrostla na pět milionů korun a proto se město rozhodlo jít jinou cestou, vysvětlil náměstek primátorky Martin Laštovička. Aneta Hrdličková uvedla, že vedle úspory financí jsou po prvních dnech pozitivem i dobré zkušenosti s novou formou veřejných záchodů.

Jak radnice dále nastínila, platit lidé budou i na WC za Snahou. „Město tedy šetří peníze nejen sobě, ale i návštěvníkům současných veřejných WC v restauracích,“ uzavřela Hrdličková. A nejde jen o úsporu peněz, ale i času. „Chtělo se mi na záchod a už jsem byl na zastávce MHD, stihl jsem si doslova odskočit do radniční a vrátit se, aniž by mi ujel trolejbus. Jít až k obchodnímu domu, nestihl bych ho ani omylem,“ našel další pozitivum Jan Havlíček, který do Jihlavy jezdí za prací.

Jihlava zruší veřejné WC



* Záchody pod obchodním domem na jihlavském Masarykově náměstí bude radnice provozovat do konce srpna, jejich další osud je nejistý

* Od začátku srpna mohou lidé chodit bezplatně do dvou restaurací na náměstí

* Plánované vybudování WC v Židovské ulici bylo příliš drahé, proto z něj prozatím sešlo