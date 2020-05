/FOTOGALERIE/ Možnost navštívit zoologickou zahradu v Jihlavě o první květnové sobotě, kdy byl venkovní areál zoo po zavedení nouzového stavu v republice opět zpřístupněn veřejnosti od 27. dubna, využilo minimálně 1497 lidí.

Zoo Jihlava o první květnové sobotě | Foto: Deník / Denisa Šimanová

Počet návštěvníků je tam zatím v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 150 osob na jeden hektar plochy zařízení. Pro Zoo Jihlava je tedy limitujícím číslem 1500 návštěvníků denně. „Jedna věc je počet vstupenek, které online prodáme a druhá věc je skutečný počet návštěvníků, protože třeba děti do tří let vstupné neplatí,“ sdělil mluvčí ZOO Jihlava Martin Maláč s tím, že do zoo mohou lidé přijít i nadále jen po online zakoupení výlučně časové vstupenky přes e-shop.